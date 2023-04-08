У Дніпрі підлітки влаштували цинічну фотосесію на кладовищі: за справу взялась поліція

Троє дівчат, 12, 13 та 14 років, вирішили влаштувати фотосесію. Все б нічого, однак підлітки вирішили, що найкраще для цього місце – кладовище.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Вони опублікували фотодокази та закликали батьків дивитися за своїми дітьми, пише 24 Канал.

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Яка відповідальність чекає на батьків

Результати фотосесії та відео дівчата самі ж опублікували на своїх сторінках. Після того, як цинічні фото розлетілися соцмережами до батьків підлітків прийшла поліція.

За попередньою інформацією, подія сталася 5 квітня на цвинтарі, який розташований на вулиці Березинській. Неповнолітні героїні скандалу – мешканки Дніпра.

Співробітники сектору ювенальної превенції Дніпровського РУП за участю батьків провели дітьми профілактичні бесіди. Крім того, поліція склала на батьків адмінпротоколи за неналежне виховання дітей.

Підлітки у Дніпрі влаштували фотосесію на цвинтарі: дивіться відео



Дівчата вилазили на пам'ятники та фотографувались / Фото з соцмереж



Поліція склала на батьків адмінпротоколи / Фото з соцмереж

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