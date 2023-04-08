У Дніпрі підлітки влаштували цинічну фотосесію на кладовищі: за справу взялась поліція
Троє дівчат, 12, 13 та 14 років, вирішили влаштувати фотосесію. Все б нічого, однак підлітки вирішили, що найкраще для цього місце – кладовище.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Вони опублікували фотодокази та закликали батьків дивитися за своїми дітьми, пише 24 Канал.
Дивіться також У Дніпрі шукають 9-річного хлопчика: українців просять звернути увагу на його фото
Яка відповідальність чекає на батьків
Результати фотосесії та відео дівчата самі ж опублікували на своїх сторінках. Після того, як цинічні фото розлетілися соцмережами до батьків підлітків прийшла поліція.
За попередньою інформацією, подія сталася 5 квітня на цвинтарі, який розташований на вулиці Березинській. Неповнолітні героїні скандалу – мешканки Дніпра.
Співробітники сектору ювенальної превенції Дніпровського РУП за участю батьків провели дітьми профілактичні бесіди. Крім того, поліція склала на батьків адмінпротоколи за неналежне виховання дітей.
Підлітки у Дніпрі влаштували фотосесію на цвинтарі: дивіться відео
Дівчата вилазили на пам'ятники та фотографувались / Фото з соцмереж
Поліція склала на батьків адмінпротоколи / Фото з соцмереж
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував своїх доньок
- 6 квітня Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що у Дніпрі затримала одного зі священників УПЦ МП. Його підозрюють у розбещуванні рідних доньок.
- Слідство повідомило, що піп московського патріархату після смерті дружини упродовж тривалого часу розбещував двох доньок.
- Відомо, що дівчатка 13 та 15 років відповідно. До злочинів 47-річний священник вдавався, залишаючись вдома наодинці з дітьми.
- Діти розповіли про це старшому брату. Останній же звернувся в поліцію.
- "Наразі священнослужителю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – повідомили в прокуратурі.
- У Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що доньки священника перебувають під наглядом лікарів.
- За попередніми даними, знущання з дітей могли тривати понад 2 роки. У сім'ї, крім неповнолітніх доньок, ще є два повнолітні сини. Наразі триває слідство.