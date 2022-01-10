Неповнолітні теж зможуть отримати "тисячу Зеленського": уряд розробить програму

Володимир Зеленський заявив, що двічі вакциновані неповнолітні громадяни України повинні мати змогу отримати тисячу гривень. Програма працюватиме у рамках "єПідтримки".

Відповідне доручення уряду глава держави дав під час селекторної наради, яка відбулася 10 січня.

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Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тисячі гривень у межах "єПідтримки" для українських громадян віком 12 – 18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19,

– зазначили в ОП.

Однак інший подробиць в Офісі Президента наразі не повідомили. Поки отримати 1 000 можуть лише повнолітні українці, які двічі щеплені проти коронавірусу. Витратити кошти можна на:

кінотеатри;

театри;

покупки у книжкових магазинах;

абонементи на спортзал;

квитки на внутрішні залізничні та авіарейси.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

За словами політика, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Відповідно до умов президентської програми, гроші надають на 4 місяці з моменту отримання. Витратити їх можна як онлайн, так і безготівковим розрахунком через термінал компанії.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року, а реалізовуватимуть її у декілька етапів.

Як отримати "тисячу Зеленського": дивіться відео

З другої половини січня 2022 року програму розширять. Водночас українці віком понад 60 років зможуть витратити тисячу гривень на придбання ліків.