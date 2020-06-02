Неприпустимо розголошувати особисту інформацію жертв насильства: місія ООН про Кагарлик
Поширюючи інформацію про зґвалтування у Кагарлику, деякі українські ЗМІ розголосили особисту інформацію постраждалої. Моніторингова місія ООН з прав людини відреагувала на це, наголосивши на неприпустимості оприлюднення імені та фото жінки.
Місія ООН про Кагарлик
При висвітленні випадків сексуального насильства всі, зокрема і ЗМІ, повинні пам’ятати, що інтереси жертв – на першому плані, повідомили у фейсбуці Моніторингової місії ООН.
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Це означає запобігати повторній травматизації жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, і публічно поширювати особисті дані лише за згоди,
– йдеться в повідомленні.
У місії нагадали, що після події в Кагарлику, де повідомлялося про сексуальне насильство та тортури щодо жінки й чоловіка, деякі ЗМІ оприлюднили їхню особисту інформацію. Зокрема, опублікували ім'я, місце проживання та фотографію жертви. А також описали її характер і поведінку.
Відповідно до Декларації основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до постраждалих потрібно ставитися зі співчуттям, а також поважати їхню гідність.
У місії пояснили, що публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно обтяжувати жертву. Нехтування цим впливає на добробут жертв та їхніх родин. А також може стримувати постраждалих від повідомлення про насильство в майбутньому.
Зґвалтування у Кагарлику: коротко
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж звільнили. А все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту.
- Перелік підозрюваних може розширитися, адже триває перевірка відділку та кожної посадової особи у ньому.