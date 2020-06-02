Поширюючи інформацію про зґвалтування у Кагарлику, деякі українські ЗМІ розголосили особисту інформацію постраждалої. Моніторингова місія ООН з прав людини відреагувала на це, наголосивши на неприпустимості оприлюднення імені та фото жінки.

Місія ООН про Кагарлик

При висвітленні випадків сексуального насильства всі, зокрема і ЗМІ, повинні пам’ятати, що інтереси жертв – на першому плані, повідомили у фейсбуці Моніторингової місії ООН.

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Це означає запобігати повторній травматизації жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, і публічно поширювати особисті дані лише за згоди,

– йдеться в повідомленні.

У місії нагадали, що після події в Кагарлику, де повідомлялося про сексуальне насильство та тортури щодо жінки й чоловіка, деякі ЗМІ оприлюднили їхню особисту інформацію. Зокрема, опублікували ім'я, місце проживання та фотографію жертви. А також описали її характер і поведінку.

Відповідно до Декларації основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до постраждалих потрібно ставитися зі співчуттям, а також поважати їхню гідність.

У місії пояснили, що публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно обтяжувати жертву. Нехтування цим впливає на добробут жертв та їхніх родин. А також може стримувати постраждалих від повідомлення про насильство в майбутньому.

Зґвалтування у Кагарлику: коротко