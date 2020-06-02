Распространяя информацию об изнасиловании в Кагарлыке, некоторые украинские СМИ разгласили личную информацию пострадавшей. Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на это, отметив недопустимость обнародования имени и фото женщины.

Миссия ООН о Кагарлык

При освещении случаев сексуального насилия все, в том числе и СМИ, должны помнить, что интересы жертв – на первом плане, сообщили в фейсбуке Мониторинговой миссии ООН.

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Это означает предотвращать повторной травматизации жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинение жертвы, и публично распространять личные данные только с согласия,

– говорится в сообщении.

В миссии напомнили, что после происшествия в Кагарлыке, где сообщалось о сексуальное насилие и пытки женщины и мужчины, некоторые СМИ обнародовали их личную информацию. В частности, опубликовали имя, место жительства и фотографию жертвы. А также описали ее характер и поведение.

Согласно Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к пострадавшим нужно относиться с сочувствием, а также уважать их достоинство.

В миссии объяснили, что публичное сообщение о сексуальном насилии не должно обременять жертву. Пренебрежение этим влияет на благосостояние жертв и их семей. А также может сдерживать пострадавших от сообщения о насилии в будущем.

Изнасилование в Кагарлыке: коротко