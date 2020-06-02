Недопустимо разглашать личную информацию жертв насилия: миссия ООН о Кагарлыке
Распространяя информацию об изнасиловании в Кагарлыке, некоторые украинские СМИ разгласили личную информацию пострадавшей. Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на это, отметив недопустимость обнародования имени и фото женщины.
Миссия ООН о Кагарлык
При освещении случаев сексуального насилия все, в том числе и СМИ, должны помнить, что интересы жертв – на первом плане, сообщили в фейсбуке Мониторинговой миссии ООН.
Читайте также Изнасилование в Кагарлыке: в участке был человек, которого не записали в журнал посещений
Это означает предотвращать повторной травматизации жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинение жертвы, и публично распространять личные данные только с согласия,
– говорится в сообщении.
В миссии напомнили, что после происшествия в Кагарлыке, где сообщалось о сексуальное насилие и пытки женщины и мужчины, некоторые СМИ обнародовали их личную информацию. В частности, опубликовали имя, место жительства и фотографию жертвы. А также описали ее характер и поведение.
Согласно Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к пострадавшим нужно относиться с сочувствием, а также уважать их достоинство.
В миссии объяснили, что публичное сообщение о сексуальном насилии не должно обременять жертву. Пренебрежение этим влияет на благосостояние жертв и их семей. А также может сдерживать пострадавших от сообщения о насилии в будущем.
Изнасилование в Кагарлыке: коротко
- Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
- Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Правоохранителей сразу же уволили. А все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Впоследствии Кузива и Сулиму взяли под стражу.
- Список подозреваемых может расшириться, ведь идет проверка участка и каждого должностного лица в нем.