Неприпустимо, щоб Саакашвілі брав у заручники партнерство з Україною, – МЗС Грузії

У грузинському МЗС прокоментували реакцію української влади на затримання Міхеіла Саакашавілі. Там стурбовані майбутнім стратегічного партнерство між країнами.

На цю тему висловився очільник грузинського відмоства Давид Залкаліані. Він підкреслив, що позиція України зрозуміла, адже Саакашвілі має громадянство цієї країни.

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Що кажуть у грузинському МЗС

Міністр запевнив, що працівник грузинського посольства надає українській стороні всю необхідну інформацію. "Дані, оприлюднені напередодні прокуратурою, також негайно передадуть українським друзям", – додав він.

Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною,

– наголосив Залкаліані.

Він висловив упевненість, що "спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього".

"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав глава грузинського МЗС.

Подробиці про зустріч з грузинським дипломатом

З українськими дипломатами спілкувався старший радник Сандро Топурія, який є тимчасовим повіреним Грузії в Україні. Він пояснив обставини затримання Саакашвілі та уточнив інформацію про інкриміновані йому статті кримінального кодексу. Натомість в українському відмостві підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.