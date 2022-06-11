"Неприємно не чути осуду Росії": МЗС відповіло на заклик повірити Путіну та розмінувати порти

Голова Африканського союзу та президент Сенегалу Макі Салл закликав розмінувати українські порти для вивезення зерна до країн Африки. Стверджуючи, що нібито Володимир Путін пообіцяв не нападати. Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на цю заяву.

За словами Макі Салла, він мав зустріч із президентом Росії Володимир Путін, який нібито запевнив, що не нападе у разі розмінування українських портів.

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"Я йому навіть сказав: "Українці сказали, що якщо вони розмінують, то ви увійдете в порт", – пригадав Макі Салл.

Він сказав, що ні, він не увійде, і це зобов’язання, яке він узяв на себе. Тепер має бути робота з розмінування за участю Організації Об'єднаних Націй. Щоб ми могли почати вивозити українську пшеницю,

– повідомив Макі Салл.

Відповідь України

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що Україна завжди була надійним постачальником сільськогосподарської продукції на ринки Африки й має намір відновити експорт зерна, щоб допомогти країнам задовольнити свої продовольчі потреби.

Проте один важливий момент повинен бути кристально ясним. Африці загрожує стрибок цін на продовольство та потенційний голод через вторгнення Росії в Україну,

– повідомив Олег Ніколенко.

"Російська армія руйнує найважливішу сільськогосподарську інфраструктуру, блокує українські морські порти та зернові термінали та завдає ракетних ударів по південних сільськогосподарських районах України. Росія також краде зерно із захоплених силою українських територій", — додав Ніколенко.

Він акцентував, що неприємно чути про обов’язки України, коли відсутнє засудження Росії та заклики до припинення руйнівної війни.

"Ми засвоїли урок, що словам президента Путіна не можна довіряти. До 24 лютого він та його офіційні особи неодноразово публічно заявляли, що Росія не вторгнеться в Україну. Вона вторглася. Російське військове керівництво пообіцяло, що їхня армія не атакуватиме громадянську інфраструктуру та мирне населення. Зараз він руйнує міста та села, перетворюючи їх на руїни та випалену землю", – розповів речник МЗС України.

Крім того, він наголосив, що число загиблих мирних жителів уже досягло тисяч. 20% території України наразі незаконно окуповані Росією.

Розблокування портів

За його словами, слід поважати законні інтереси безпеки України. На цей момент Україна запропонувала план із 3 пунктів, який дозволить розблокувати морські порти для відновлення експорту зерна:

Росія має вивести свої військово-морські сили, які є в Чорному та Азовському морі.

Має бути надана військова техніка для захисту південного узбережжя України. На випадок, якщо Росія вирішить скористатися розмінуванням.

Для патрулювання експортних шляхів має бути розгорнуто міжнародну військово-морську місію.

Олег Ніколенко закликав президента Сенегалу Макі Салла та Африканський союз використати свої важелі впливу на Росію, щоб переконати її припинити безглузді бойові дії. "Припинення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягли в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами", — пояснив Ніколенко.

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