Кремль вимагає письмових гарантій нерозширення НАТО на Схід: що заявив Пєсков

У Кремлі знову порушили питання розширення НАТО на Схід. Москва дала зрозуміти, що самих обіцянок Заходу їй більше недостатньо.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі журналістам.

Чому Кремль вимагає письмових гарантій від НАТО?

Пєсков заявив, що Росії недостатньо усних запевнень про нерозширення НАТО на Схід. За його словами, подібні обіцянки Москва нібито отримувала ще за часів радянського лідера Михайла Горбачова та першого президента Росії Бориса Єльцина.

Речник Кремля поскаржився, що відтоді Альянс неодноразово приймав нових членів.

Це було ще за часів Горбачова, Єльцина. Після цього НАТО п'ять чи шість разів розширювалося на Схід. Тому, звичайно, за такими важливими для нас словами мають стояти дії щодо документального оформлення нерозширення НАТО,

– заявив Пєсков.

Водночас речник Кремля не уточнив, який саме документ Москва хотіла б отримати та хто мав би його підписати.

Що відомо про переговори щодо безпеки Європи?

Раніше 24 Канал повідомляв, що США очікують від Росії нових пропозицій щодо безпекової угоди з Європою. Водночас Вашингтон запевнив союзників, що не підтримуватиме домовленостей без згоди України та європейських країн.

Президент Володимир Зеленський застерігав від спроб Москви створити нову систему європейської безпеки без вирішення питання завершення війни. За його словами, це може призвести до небезпечного поділу Європи на сфери впливу.