Нерухомість у світових столицях: Ватикан розкрив секретні об'єкти своїх володінь

Ватикан вперше в історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю. Мовиться про понад 5 тисяч об'єктів, здебільшого в Італії.

Чим володіє Ватикан у світі

Інформацію про нерухомість розмістили у 2 документах. У першому публічному бюджеті Управління майна Святого Престолу та консолідованому фінансовому звіті за 2020 рік для Святого Престолу.

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30-сторінковий бюджет показав 4 051 об'єкт нерухомості в Італії і приблизно 1 120 за кордоном, не враховуючи посольства по всьому світу. При цьому, лише менше ніж 14% італійської власності здавали в оренду за ринковими цінами.

Всі інші будівлі віддавали в оренду за зниженими цінами. Багато з них – церковним службовцям. Згідно з документами, Ватикан володіє інвестиційною нерухомістю в престижних районах Лондона, Женеви, Лозанни і Парижа.

Будівля в Лондоні

Одна будівля в районі Лондона призвела до збитків після того, як її придбав Державний секретаріат Ватикану для інвестиції в 2014 році. У вівторок, 27 липня, стартує судовий процес над 10 людьми внаслідок покупки цього об'єкту, зокрема, над відомим кардиналом.

Їх звинувачують у фінансових злочинах, зокрема:

розкрадання;

"відмивання" грошей;

шахрайство;

вимагання;

зловживання службовим становищем.

Через низку скандалів у лютому 2021 році Ватикан почав проводити ревізію своїх активів у розмірі мільярдів євро. Таку інформацію опублікували у міжнародних ЗМІ.