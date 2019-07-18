Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"

24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло депутата у парламенті наступного скликання. Що відомо про нерухомість першого номера в списку партії "Опозиційний блок" Євгенія Мураєва – читайте далі в матеріалі.

Мураєв є лідером проросійської партії "Наші". Після об'єднання з політсилами "Партія миру і розвитку", "Відродження" та "Довіряй ділам" він очолив список "Опозиційного блоку" на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Був депутатом у Верховній Раді сьомого та восьмого скликання. У 2017 році взяв участь лише у 0,4% голосувань, а у 2018-му пропустив 99,11%.

Що задекларував політик

У своїй декларації за 2017 рік Мураєв вказав, що володіє квартирою у Харкові. Її площа – 170,6 квадратних метрів, а вартість на момент купівлі у 2006 році становила понад 1 мільйон гривень.

Зазначимо, що з 2005 року лідер "Опозиційного блоку" був одружений з Валерією Тарановою. Проте у квітні 2017-го пара розлучилася й політик віддав екс-дружині свою єдину квартиру, залишивши за собою право безоплатного користування цією нерухомістю.



Євген Мураєв з першою дружиною Валерією / Фото із соцмереж

У Києві депутат винаймає номер у готелі "Національний" площею 53 квадратних метри. У інтерв'ю виданню "Гордон" він пояснив, що номер у готелі видавали кожному депутату, який приїхав працювати до Києва з іншого міста.

Мені часто докоряють тим, що я маю компенсацію за квартиру. Це просто закріплений за кожним нардепом номер. Коли з'явилася електронні декларації, нас зобов'язали вказувати це як дохід,

– зазначив він.

До слова, у 2017-му році Мураєв отримав за готельний номер компенсацію від Апарату Верховної Ради у розмірі 191 тисячі гривень.



Готель "Національний" у Києві / Фото: hotels.kiev.ua

Крім цього, лідер "Опозиційного блоку" орендує у Харкові нежитлове приміщення, площею 128,6 квадратних метрів.

У грудні 2018 року Євген Мураєв одружився з юристкою та акторкою Катериною Гордієнко. У цьому ж році вона з'явилася в його декларації. Згідно з документом, жінка володіє безоплатним правом користування на дві квартири у Києві.

Власником однієї з них, площею 157,1 квадратних метрів, вказана громадянка України Грицак Наталія Василівна. Другою квартирою на 116,5 квадратів володіє Лавренюк Олена Ярославівна.



Євген Мураєв з Катериною Гордієнко / Фото з Facebook

Незадеклароване майно Мураєва

Окрім, задекларованого майна, лідер "Опозиційного блоку" також, ймовірно, володіє будинком у місті Зміїв, що на Харківщині. Таку інформацію оприлюднили на ресурсі Wikimapia, що є відкритим багатомовним проектом, який ґрунтується на поєднанні різних електронних мап.



Цим особняком на Харківщині може володіти Євген Мураєв / Фото: wikimapia.org

Саме в цьому місті народився політик, а у 2010-2012 роках був головою Зміївської райдержадміністрації.

Будинок, який, ймовірно, належить Мураєву: карта

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