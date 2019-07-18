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      Квартири дружин Мураєва: чим володіє лідер "Опозиційного блоку"

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      Нерухомість Мураєва – квартири дружин, чим володіє кандидат
      Що відомо про квартири Євгена Мураєва / Колаж 24 каналу

      24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло депутата у парламенті наступного скликання. Що відомо про нерухомість першого номера в списку партії "Опозиційний блок" Євгенія Мураєва – читайте далі в матеріалі.

      Мураєв є лідером проросійської партії "Наші". Після об'єднання з політсилами "Партія миру і розвитку", "Відродження" та "Довіряй ділам" він очолив список "Опозиційного блоку" на позачергових виборах до Верховної Ради.

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      Опозиційний блок список партія вибори Мураєв інфографіка
      Перша п'ятірка "Опозиційного блоку" виборах до ВРУ: інфографіка 24 каналу

      Був депутатом у Верховній Раді сьомого та восьмого скликання. У 2017 році взяв участь лише у 0,4% голосувань, а у 2018-му пропустив 99,11%.

      Що задекларував політик

      У своїй декларації за 2017 рік Мураєв вказав, що володіє квартирою у Харкові. Її площа – 170,6 квадратних метрів, а вартість на момент купівлі у 2006 році становила понад 1 мільйон гривень.

      Зазначимо, що з 2005 року лідер "Опозиційного блоку" був одружений з Валерією Тарановою. Проте у квітні 2017-го пара розлучилася й політик віддав екс-дружині свою єдину квартиру, залишивши за собою право безоплатного користування цією нерухомістю.

      Мураєви Євген та Валерія
      Євген Мураєв з першою дружиною Валерією / Фото із соцмереж

      У Києві депутат винаймає номер у готелі "Національний" площею 53 квадратних метри. У інтерв'ю виданню "Гордон" він пояснив, що номер у готелі видавали кожному депутату, який приїхав працювати до Києва з іншого міста.

      Мені часто докоряють тим, що я маю компенсацію за квартиру. Це просто закріплений за кожним нардепом номер. Коли з'явилася електронні декларації, нас зобов'язали вказувати це як дохід,
      – зазначив він.

      До слова, у 2017-му році Мураєв отримав за готельний номер компенсацію від Апарату Верховної Ради у розмірі 191 тисячі гривень.


      Готель "Національний" у Києві / Фото: hotels.kiev.ua

      Крім цього, лідер "Опозиційного блоку" орендує у Харкові нежитлове приміщення, площею 128,6 квадратних метрів.

      У грудні 2018 року Євген Мураєв одружився з юристкою та акторкою Катериною Гордієнко. У цьому ж році вона з'явилася в його декларації. Згідно з документом, жінка володіє безоплатним правом користування на дві квартири у Києві.

      Власником однієї з них, площею 157,1 квадратних метрів, вказана громадянка України Грицак Наталія Василівна. Другою квартирою на 116,5 квадратів володіє Лавренюк Олена Ярославівна. 


      Євген Мураєв з Катериною Гордієнко / Фото з Facebook

      Незадеклароване майно Мураєва

      Окрім, задекларованого майна, лідер "Опозиційного блоку" також, ймовірно, володіє будинком у місті Зміїв, що на Харківщині. Таку інформацію оприлюднили на ресурсі Wikimapia, що є відкритим багатомовним проектом, який ґрунтується на поєднанні різних електронних мап.


      Цим особняком на Харківщині може володіти Євген Мураєв / Фото: wikimapia.org

      Саме в цьому місті народився політик, а у 2010-2012 роках був головою Зміївської райдержадміністрації.

      Будинок, який, ймовірно, належить Мураєву: карта

       

      Дізнайтесь більше: Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"

      Календар парламентських виборів

      Календар парламентських виборів 2019: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Євгеній Мураєв Опозиційний блок Верховна Рада Елітна нерухомість Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Новини нерухомості України Новини Харкова Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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