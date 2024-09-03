Шуфрича судитимуть за держзраду та фінансування Росгвардії

Щодо Нестора Шуфрича завершили досудове розслідування. Його судитимуть за державну зраду та фінансування окупантів в тимчасово окупованому Криму.

Обвинувальний акт за результатами розслідування ДБР та СБУ вже направили до суду. Варто зазначити, що відомства не називають ім'я підозрюваного, однак з опису зрозуміло, що мовиться саме про Шуфрича.

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У чому звинувачують Шуфрича

Народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ активно підтримував проросійські ідеї. Виконуючи завдання росіян, він публічно виступав у ЗМІ на користь агресора й дестабілізував ситуацію в країні.

Повідомляється, що його завербувало ФСБ Росії – він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви. Мовиться про Леоніда Сівковича.

Шуфрич активно співпрацював з ним у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України.

Крім публікацій і коментарів у ЗМІ, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити й звернення до державних і правоохоронних органів. Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні,

– повідомили у ДБР.

Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь Росії.

Також влітку 2013 року Шуфрич придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз в Криму.

Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Крім того, після окупації півострова, він уклав договір з "Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" Министерства внутренних дел РФ" для забезпечення безпеки своєї нерухомості.

Оскільки це угрупування бере участь у війні проти України, фактично це фінансування окупаційних структур країни-агресора.

За надані послуги Шуфрич заплатив російському воєнізованому формуванню майже 650 тисяч російських рублів.

Яке покарання загрожує Шуфричу

Шуфричу та його помічнику інкримінували фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України – ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Також депутату інкримінували державну зраду – ч. 1 ст. 111 КК України.

Тепер він перебуває під вартою, йому може загрожувати 15 років позбавлення волі. Разом із ним судитимуть його колишнього помічника.