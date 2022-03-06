Несуть прапори та співають гімн: у США люди масово виходять на мітинги за Україну

В американських штатах люди масово виходять на акції протесту для підтримки України. Такі мітинги відбулись у Флориді, Маямі та Сан Хосе.

Сотні людей виходять на площі міст, одягнені у синьо-жовту символіку. Довкола майоріють українські прапори.

До речі Конгрес США готовий підтримати допомогу Україні у 10 мільярдів доларів

Масштабні мітинги у США

Люди несуть плакати із закликами "зупиніть війну" та співають український гімн. До речі, на акції виходять і старші люди, і навіть діти.

У Флориді синьо-жовті прапори волонтери роздавали всім охочим, а в Маямі підсвітили будівлі у кольори української символіки.

В Україну ідуть іноземці-добровольці

Три тисячі американських добровольців воювати за Україну у складі міжнародного батальйону. Серед охочих – ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках.

Загалом в Україну їдуть вже понад 16 тисяч іноземних добровольців.

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