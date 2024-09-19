Ізраїль заявив, що Іран планував убивство Нетаньягу

Ізраїль заявив, що Іран планував вбити ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. Через це служба безпеки арештувала ізраїльського бізнесмена.

ABC News пише, що поліція та спецслужби Ізраїлю розповіли, що зірвали іранську змову, яка мала на меті вбивство вищого керівництва країни, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Дивіться також Ізраїль атакує Ліван, лідер бойовиків "Хезболли" заявив про "оголошення війни": що відбувається

Що відомо про заяву Ізраїлю щодо планів Ірану вбити Нетаньягу

Поліція та спецслужби Ізраїлю розповіли, що звинувачують ізраїльського бізнесмена у тому, що він двічі незаконно переправлявся в Іран через Туреччину, щоб зустрітися з представниками розвідки, які керували потенційними змовами з Тегерана.

Пишуть, що мовиться про 73-річного бізнесмена з міста Ашкелон Моті Мамана. Він в Ірані обговорював плани нападу на:

Нетаньягу,

міністра оборони Йоава Галланта,

керівника розвідки "Шин-Бет" Ронен Бар,

колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

Такими вчинками Іран прагнув помститись за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія в Тегерані в липні, в якому Іран звинуватив Ізраїль.

Громадянин Ізраїлю вимагав передоплату в розмірі 1 мільйон доларів перед виконанням будь-яких дій. Іранські агенти відхилили його запит і повідомили, що зв'яжуться з ним у майбутньому,

– повідомила ізраїльська служба безпеки "Шин-Бет".

Маман нібито отримав еквівалент близько 558 000 доларів у євро за участь у зустрічах зі співробітниками іранської розвідки.

Ізраїль висунув звинувачення бізнесмену 19 вересня 2024 року.

Високопоставлений чиновник "Шин-Бет" описав цю справу як "дуже серйозну". Він пояснив, що оцінки безпеки вказують на те, що іранці продовжуватимуть свої зусилля з вербування оперативників в Ізраїлі для: