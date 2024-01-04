Нетаньягу провалює війну, час його звільнити, – The Economist

Атаки ХАМАС на Ізраїль, які розпочалися 7 жовтня 2023 року, змінюють Близький Схід. А під керівництвом Беньяміна Нетаньягу Ізраїль робить грубі помилки, які підривають його власну безпеку.

Про це пише видання The Economist, передає 24 Канал. Журналісти зазначають, що на північному кордоні Ізраїлю спостерігається напруження після вбивства лідера ХАМАС у Бейруті, а у Газі може виникнути проблема голоду.

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Нова доктрина безпеки

Після початку нападу ХАМАС у жовтні і вбивств цивільних, Ізраїлю довелося переглянути свою давню доктрину безпеки. Вона передбачала відмову від миру з палестинцями, будівництво стін і використання технологій для відбиття ракет. Утім, як пише видання, стіни не допомогли – палестинці були радикально налаштовані.

Тому треба нова ізраїльська доктрина безпеки. ХАМАС має бути усунений від влади в Газі, але Ізраїль має дати чітке розуміння, що він бореться з терористами.

"Це означає розсудливе застосування сили та надання набагато більшої допомоги. Це також означає наявність плану на період після війни, який відкриває шлях до поміркованої палестинської держави. Такий підхід допоміг би зберегти двопартійну підтримку Ізраїлю в США та інших країнах", – йдеться у матеріалі.

The Economist зазначив, що теперішній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу уникав цієї логіки. Головне пояснення "короткозорості" політика – слабкість. Мовляв, він відчайдушно прагнув залишитися на посаді, потурав екстремістам у своїй коаліції та ізраїльському електорату. Це призведе до негативних наслідків у Газі та завадить Ізраїлю у власних питаннях безпеки, вважає видання.

Ще одна проблема – загроза вторгнення Хезболли, яку підтримує Іран. Потрібний регіональний план стримування, а для цього необхідна підтримка США та інших союзників, зокрема, арабських держав Перської затоки, яких Нетаньягу відчужує.

"Популярність Нетаньягу вдома різко впала. Верховний суд Ізраїлю скасував його суперечливу судову реформу. Заради Ізраїлю він має піти. Зважаючи на події 7 жовтня, його наступник не буде м'яким щодо безпеки. Але мудріший ізраїльський лідер міг би зрозуміти, що голод у Газі, анархія чи безстрокова окупація там і зменшення американської підтримки не зроблять Ізраїль безпечнішим", – резюмує The Economist.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року ХАМАС розпочав збройний конфлікт проти Ізраїлю. Це вже п'ятий епізод протистояння між Газою та Ізраїлем. Останній 27 жовтня розпочав наземну операцію на території Гази за трьома напрямками. У грудні 2023 року Радбез ООН схвалив резолюцію, яка закликає до паузи в бойових діях і збільшення гуманітарної допомоги людям.

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