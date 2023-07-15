Ізраїльського прем'єра Нетаньягу терміново госпіталізували: у чому причина

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу терміново госпіталізували через погане самопочуття. Він скаржився на запаморочення.

Ізраїльського прем'єра доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шиба" у Рамат-Гані, що у Тель-Авівському окрузі. Госпіталізували Нетаньягу увечері у суботу, 15 липня.

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Нетаньягу скаржився на поганий стан

У канцелярії ізраїльського прем'єра повідомили, що Нетаньягу скаржився на погане самопочуття. Його привезли на автоколоні з будинку в Кесарії, де він проводив вихідні.

Його стан задовільний, він проходить обстеження у медичному центрі Шиба,

– наголосили у канцелярії Нетаньяху.

Згідно з оприлюдненою заявою, прем'єр почав відчувати легке запаморочення. Його лікар порадив звернутися за допомогою до лікарів. У медичному центрі після обстеження наголосили, що всі аналізи у межах норми, проте лікарі виявили зневоднення.

Такий стан прем'єра пов'язаний з погодними умовами в Ізраїлі. Нині температура повітря в країні підіймається вище +30 градусів, тому ізраїльтянам не радять перебувати на сонці в обідні години.

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Нетаньяху подякував за турботу й заявив, що почувається добре. Прем'єр повідомив, що у п'ятницю, 14 липня, разом з дружиною був на Галілейському морі.

Вчора я був зі своєю дружиною на Галілейському морі, на сонці, без капелюха, без води. Не дуже гарна ідея,

– розповів прем'єр.

Хоча стан політика оцінюють як стабільний, проте медики рекомендували йому залишитися під наглядом ще кілька днів. У зверненні Нетаньяху також закликав людей проводити менше часу на сонці та пити більше води.

"Насамперед я хочу подякувати всім вам за турботу та подякувати чудовим медичним працівникам тут, у Шибі, які мене перевіряли. Слава Богу, я почуваюся дуже добре", – подякував політик.

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