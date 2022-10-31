Нетаньяху може повернутися до влади в Ізраїлі: як це вплине на допомогу Україні

З огляду на те, як політики у Ізраїлі зараз "ламають списи" за можливість формувати Кнесет. У Ізраїлі обмежують свою риторику з прив'язкою до України, а фактично – не коментують нас.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він також зазначив, що у Ізраїлі немає України у економічно-соціальній повстці дня.

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Андрій Вігірінський нагадує, що стало причиною 5 виборів у Ізраїлі за 4 роки – це питання релігійного характеру, але аж ніяк не зовнішньополітичного.

Робоча повістка формуватиметься із економічних питань всередині країни. Тому навряд Нетаньяху буде змінювати фокус на Україну – це дуже малоймовірно,

– переконаний політолог Андрій Вігірінський.

Чи можна чекати зміни у політиці Ізраїлю після виборів: дивіться відео

Позиція Ізраїлю у війні в Україні

Західні ЗМІ писали, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва.

Однак після початку масованих обстрілів енергооб'єктів, глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням протиповітряної оборони. Однак прохання відхилили. Країна вирішила надати системи раннього попередження, але не ППО.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, коментуючи відмову надавати ППО, наголошує на необхідності "постійного захисту інтересів національної безпеки своєї країни".