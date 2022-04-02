З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів, – Зеленський поговорив з Джонсоном

2 квітня 2022 , 23:21
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський 2 квітня повідомив, що укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – потужна союзниця України.

Український лідер оприлюднив теми розмови. Зокрема, Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкцій проти Росії.

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Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України,
– заявив Зеленський.

Зауважте! Друга донорська конференція відбулася 31 березня. Участь у ній взяли 35 країн. Під час конференції, зокрема, ухвалили рішення збільшити постачання зброї Україні.

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