З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів, – Зеленський поговорив з Джонсоном

Володимир Зеленський 2 квітня повідомив, що укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – потужна союзниця України.

Український лідер оприлюднив теми розмови. Зокрема, Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкцій проти Росії.

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Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України,

– заявив Зеленський.

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