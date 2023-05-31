КНДР хотіла вивести на орбіту супутник-шпигун, ракета впала і спричинила тривогу в Сеулі

Північна Корея 31 травня запустила балістичну ракет нібито для виведення на орбіту її першого космічного супутника. Та ракета-носій та корисне навантаження не долетіли в космос і впали в Західне море.

Як пишуть державні ЗМІ КНДР, нова ракета супутника Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи. За даними державних ЗМІ, "офіційні особи працюють над перевіркою "серйозних" дефектів, які спричинили несправність ракети".

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КНДР готується до повторного пуску ракети

Національне агентство космічного розвитку Північної Кореї заявило, що здійснить ще один запуск після нових випробувань.

Запуск ракети-носія "Чолліма-1" з першим розвідувальним супутником "Манрі-1" було здійснено з космодрому Сохе о 06:27 31 травня. Цей політ став шостою спробою запуску супутника Північною Кореєю та першою з 2016 року.

Армія Південної Кореї заявила, що знайшла в морі та дістала уламки ракети. Південнокорейські військові заявили, що ракета швидко зникла з екранів радарів і розвалилася у повітрі, після чого уламки справді впали у Жовте море на захід від Корейського півострова.

Відповідно до аналізу уламків, у Сеулі зробили висновок, що ракета дійсно призначалася для запуску космічного супутника.



У морі знайшли частини ракети-носія / Фото EPA



Частини ракети-носія знайшли в морі / Фото EPA

У Японії та Південній Кореї оголосили тривогу

Пуск північнокорейської ракети викликав тривогу та сум'яття на Півдні, а також у деяких районах Японії.

У Сеулі спрацювали сирени повітряної тривоги, а абонентам стільникового зв'язку було розіслано попередження про необхідність готуватись до евакуації. Через 20 хвилин надійшло нове повідомлення про те, що попереднє було помилковим.

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Попередження було розіслано жителям південного японського острова Окінава.

Через те, що ракети великої дальності та космічні пускові установки мають однакову технологію, аналітики вважають, що розробка здатності вивести супутник на орбіту забезпечить Пхеньяну прикриттям для випробувань заборонених міжконтинентальних балістичних ракет.