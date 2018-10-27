Невдалий стриптизер та виготовлювач вибухівки: в США з'явився новий антигерой

Напередодні у Сполучених штатах арештували злочинця, який майже тиждень розсилав вибухові пристрої тим, хто критикує Трапма. Бандеролі з небезпечним сюрпризом надійшли в офіси Барака Обами, Джо Байдена, Ґілларі Клінтон та Джорджа Сороса.

Флорида. Автостоянка у невеликому містечку Плантейшн. Тут давно не бачили такої кількості поліцейських. Правоохоронці хапають чоловіка, а потім починають опломбовувати білий автофургон. Ці кадри облетіли найбільші телеканали США і світу.

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ФБР майже тиждень розшукувало злочинця, який виготовляв бомби і розсилав їх політикам і бізнесменам.

ФБР виявило відбитки пальців на одній з посилок з вибухівкою, яку було відправлено на адресу конгресмена Максін Вотерз. Ми підтвердили, що ці відбитки збігаються з відбитками пальців Сізара Сайока,

– зазначив директор ФБР Крістофер Рей.

З'ясувалося: в шафі Сізара Сайока – багато скелетів.



Затримання Сайока

Він народився у Нью-Йорку, але освіту отримав у Флориді, куди переїхала його родина. На початку вісімдесятих Сайок навчався в університеті Північної Кароліни, але так і не завершив навчання. У ті ж роки він спробував себе у футболі. Пізніше в продажу книжок, стриптизі, реслінгу. Але на жодній з робіт Сайок не затримувався на довго.



Сайок не завершив навчання



Він пробував себе у футболі, реслінгу, стриптизі

Він завжди був на своїй хвилі. Він був проти геїв, проти чорношкірих, проти євреїв. Він був білошкірим шовіністом,

– підкреслила екс-роботодавець Сайока Дебра Гергіян.

У нового антигероя США дуже насичене кримінальне минуле. Його притягували до відповідальності за дрібні крадіжки, грабежі, використання фальшивих водійських прав, вживання наркотиків. У 2002 році він погрожував підірвати електростанцію в Маямі після того, як йому відімкнули електроенергію у помешканні.



Сайок мав насичене кримінальне минуле

Останні три роки Сізар мешкав у своєму автофургоні, оскільки батьки виставили його за двері. Адвокат родини повідомив: арешт Сайока став для них повною несподіванкою.

Його мамі сьогодні зробили операцію. Я щойно з госпіталю. Вона плаче. Вона не може повірити у те, що сталося. Такого жаху вона не могла навіть уявити,

– розповів адвокат родини Сайока Рональд Лоуї.

Сайок був активним у соцмережах. Він зареєструвався як республіканець і активно рекламував Трампа перед виборами. На своїй сторінці у Facebook навіть виклав відео із передвиборчого мітингу нинішнього президента США. Свій автофургон Сайок розклеїв зображеннями Трампа. А ще призирливими гаслами на адресу його критиків, здебільшого, демократів та вільні медіа. Про свої політичні уподобання він не розповідав на людях.

"Я ніколи не думала, що він пов’язаний з якоюсь партією. Він був милим хлопцем, міг пожартувати", – додала екс-роботодавець Сайока Стейсі Саккал.



Він активно виступав за Трампа



Його автофургон заклеєний зображеннями Трампа

Через цього милого хлопця поліція Нью-Йорка на початку тижня змушена була двічі евакуювати людей з Таймс-Уорнер-Центру, де розташований офіс CNN – одна з цілей злочинця. А ще правоохоронцям довелося нейтралізувати вибухові пристрої, надіслані поштою на адреси щонайменше 12-х критиків Трампа. Зокрема, Барака Обами, Джо Байдена, Ґілларі Клінтон та Джорджа Сороса. Поліцейським вдалося вчасно запобігти лиху і ніхто не постраждав. Але небезпека не минула – попереджають правоохоронці.

В поштових відправленнях ще можуть бути пакунки з вибухівкою. На пошті можуть виявити нові небезпечні посилки. Тож нам потрібна допомога всіх, кожного громадянина, кожного поліцейського. Кожного хто може допомогти з розслідуванням ми просимо звернутися до правоохоронних органів,

– наголосив директор ФБР Крістофер Рей.

Поліція встановила, що саморобні вибухові пристрої Сайок міг зібрати за інструкціями з Інтернету. У небезпечних поштових відправленнях правоохоронці виявили пластикові труби, годинникові механізми, детонуючу речовину і шрапнель. Поки злочинець не назвав мотивів своїх дій. Він лише заявив, що не хотів нікому нашкодити. Американські слідчі висунули йому обвинувачення за п'ятьма пунктами. Якщо Сайока визнають винним, йому загрожує 58 років у в’язниці.