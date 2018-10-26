Посилки з бомбами у США: підозрюваному загрожує 58 років ув'язнення

Підозрюваному у відправленні вибухонебезпечних посилок пред'явили звинувачення за п'ятьма пунктами, включаючи незаконну відправку вибухових речовин.

Про це повідомляє АР з посиланням на слова генерального прокурору США Джеффа Сешнса.

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Він зазначив, що 56-річному жителю Флориди загрожує до 58 років в'язниці. Напередодні, 26 жовтня його затримали за підозрою у надсиланні 12 вибухових пристроїв. Усі пакунки були перехоплені, і ніхто не постраждав.



Підозрюваному Сеcару Сайоку загрожує 58 років вязниці

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Правоохоронці вже встановили, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа, вибухівка – справжня.