У будинок Клінтонів та в офіс Обами прислали бомби

У пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів у Нью-Йорку, знайшли вибуховий пристрій.

Про це повідомляє The New York Times.

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Підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти. Потужність бомби не уточнюється.

Окрім того, як повідомляє видання з посиланням на джерела у правоохоронних органах, вибухівку також надіслали в офіс екс-президента США Барака Обами.

Вибухові пристрої були подібні до того, який 22 жовтня знайшли у будинку мільярдера та благодійника Джорджа Сороса.

У заяві секретна служба заявила, що "перехопила 2 підозрілі пакети, адресовані охоронцям секретної служби", які були визначені як пані Клінтон та пан Обама.

Прилад, адресований Гілларі Клінтон у окрузі Вестчестер, був знайдений 23 жовтня спецслужбою секретної служби. Пакет, адресований Обамі, був перехоплений спецслужбами у Вашингтоні 24 жовтня вранці.