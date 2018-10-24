В дом Клинтонов и в офис Обамы прислали бомбы

В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство.

Об этом сообщает The New York Times.

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Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

Кроме того, как сообщает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взрывчатку также направили в офис экс-президента США Барака Обамы.

Взрывные устройства были подобные тому, которое 22 октября нашли в доме миллиардера и благотворителя Джорджа Сороса.

В заявлении секретная служба заявила, что "перехватила 2 подозрительные пакеты, адресованные охранникам секретной службы", которые были определены как госпожа Клинтон и господин Обама.

Прибор, адресованный Хиллари Клинтон в округе Вестчестер, был найден 23 октября спецслужбой секретной службы. Пакет, адресованный Обаме, был перехвачен спецслужбами в Вашингтоне 24 октября утром.