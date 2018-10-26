Посилки з вибухівкою у США: затримали першого підозрюваного

У США затримали чоловіка, ймовірно пов'язаного з розсилкою вибухових пристроїв американським політикам, які критикують Трампа.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на прокуратуру США.

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Підозрюваного затримали у штаті Флорида. Саме там востаннє виявили пакунок, адресований сенатору-демократу.

"Федеральна влада заарештувала чоловіка у зв'язку з потенційно вибухонебезпечними посилками", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці почали допит затриманого, щоб дізнатися про його мотивацію.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Правоохоронці вже встановили, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа, вибухівка – справжня. Всього розіслали 12 вибухових пристроїв. Усі пакунки було перехоплено та ніхто не постраждав.