Масова розсилка бомб у США: пакунки надсилав один відправник і бомби були справжніми

Найімовірніше, пакунки з вибухівками, надісланими до подружжя Гілларі та Білла Клінтонів, Барака Обами, Джорджа Сороса та телеканалу CNN надіслав один відправник.

Про це 24 жовтня заявив голова відділу боротьби з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер, повідомляє Associated Press.

Він зазначив, що у всіх випадках мовиться про саморобні вибухові пристрої. Міллер також додав, що від вибухівок ніхто не постраждав.

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Усі ці вибухові пристрої були дієві та мали схожі принципи побудови, сповістила в ефірі "Громадського" журналістка української служби "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

Все, що відомо на цей момент: усі вибухові пристрої подібні, вони досить примітивні, але вони дієві. Тобто вони реально могли вибухнути. Це вказує на те, що за цим могла стояти одна особа, або група осіб,

– розповіла журналістка.

Вона додала, що потенційними жертвами невідомих є потенційні демократи, які "найбільше демонізуються супротивниками".

"Ми бачимо, що потенційні жертви – це не лише демократи, а ті демократи, які найбільш демонізуються у пресі та серед супротивників. Зараз не називаються якісь можливі причетні. Ведеться розслідування, на нього є досить багато ресурсів", – додала Ворожко.

Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.



Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.



Окрім того, підозрілий пакунок виявили у сміттєвій урні в редакції газети San Diego Tribune.