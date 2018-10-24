Трамп і Пенс зреагували на відправку бомб до будинків Клінтонів, Обам та в редакцію CNN
Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс різко засудили відправку вибухонебезпечних посилок, доставлених за кількома адресами, в тому числі до резиденцій Барака Обами та Гілларі з Біллом Клінтонів, а також додому конгресвумен від Флориди Деббі Вассерман Шульц і до редакції телеканалу CNN.
Про це Трамп і Пенс написали у своїх акаунтах у Twitter.
Ми засуджуємо спроби нападів на колишнього президента Барака Обаму, сім'ю Клінтонів, CNN та інших. Ці боягузливі акції гідні презирства, і їм не місце в цій країні,
– написав Пенс.
Читайте також: У редакції San Diego Tribune знайшли підозрілий пакет: людей евакуювали
"Я висловлюю подяку спецслужбам, ФБР і місцевим правоохоронним органам за швидке реагування. Відповідальні понесуть покарання", – додав віце-президент США.
"Я повністю підтримую цю заяву", – написав у свою чергу Трамп, пославшись на слова Пенса.
Читайте також: Вибухівка для телеканалу CNN: відомо, кому був адресований підозрілий пакет
Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.
Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.