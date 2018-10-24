Трамп і Пенс зреагували на відправку бомб до будинків Клінтонів, Обам та в редакцію CNN

Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс різко засудили відправку вибухонебезпечних посилок, доставлених за кількома адресами, в тому числі до резиденцій Барака Обами та Гілларі з Біллом Клінтонів, а також додому конгресвумен від Флориди Деббі Вассерман Шульц і до редакції телеканалу CNN.

Про це Трамп і Пенс написали у своїх акаунтах у Twitter.

Ми засуджуємо спроби нападів на колишнього президента Барака Обаму, сім'ю Клінтонів, CNN та інших. Ці боягузливі акції гідні презирства, і їм не місце в цій країні,

– написав Пенс.

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"Я висловлюю подяку спецслужбам, ФБР і місцевим правоохоронним органам за швидке реагування. Відповідальні понесуть покарання", – додав віце-президент США.

Received a briefing about the suspicious packages sent to the Clintons, Obamas, @CNN & others. We deployed the full resources of @FBI & @SecretService & they're working w/ law enforcement. We'll continue to monitor investigations, & those responsible will be brought to justice. pic.twitter.com/pyS6S1VUek — Vice President Mike Pence (@VP) 24 октября 2018 г.

"Я повністю підтримую цю заяву", – написав у свою чергу Трамп, пославшись на слова Пенса.

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Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.



Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.