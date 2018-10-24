У Білий дім і редакцію CNN надіслали вибухівки

У середу, 24 жовтня, до редакції CNN у Нью-Йорку невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій. Будівлю оточили правоохоронці, проводиться евакуація.

Про це повідомляє низка американських ЗМІ.

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Вибухівку також було відправлено в Білий дім. Підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента США.

За версією NBC, "підозрілий предмет" у редакції CNN схожий на вибухові пристрої, які раніше відправили Гілларі та Біллу Клінтонам, Бараку Обамі і Джорджу Соросу.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) 24 октября 2018 г.

Евакуйована команда CNN.

Зазначимо, що журналістів CNN почали евакуйовувати просто під час ведення прямого ефіру. Цей момент потрапив на відео. На кадрах ведуча новин сповістила, що у приміщенні телеканалу спрацювала пожежна сигналізація. При цьому ведуча пообіцяла про повернення в ефір.