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      У Білий дім і редакцію CNN надіслали вибухівки

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      Бомби надіслали у Білий дім і редакцію CNN
      Бомби надіслали у Білий дім і редакцію CNN / Фото з вільних мереж

      У середу, 24 жовтня, до редакції CNN у Нью-Йорку невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій. Будівлю оточили правоохоронці, проводиться евакуація.

      Про це повідомляє низка американських ЗМІ.

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      Вибухівку також було відправлено в Білий дім. Підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента США.

      За версією NBC, "підозрілий предмет" у редакції CNN схожий на вибухові пристрої, які раніше відправили Гілларі та Біллу Клінтонам, Бараку Обамі і Джорджу Соросу.

      Евакуйована команда CNN.

      Зазначимо, що журналістів CNN почали евакуйовувати просто під час ведення прямого ефіру. Цей момент потрапив на відео. На кадрах ведуча новин сповістила, що у приміщенні телеканалу спрацювала пожежна сигналізація. При цьому ведуча пообіцяла про повернення в ефір.

       

      Теги: Новини політики Новини США Посилки з бомбами у США ЗМІ Зброя Надзвичайні ситуації журналісти
      Джерело: 24 Канал
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