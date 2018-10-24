В Белый дом и редакцию CNN прислали взрывчатки

В среду, 24 октября, в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Здание окружили правоохранители, проводится эвакуация.

Об этом сообщает ряд американских СМИ.

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Взрывчатка также была отправлена в Белый дом. Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента США.

По версии NBC, "подозрительный предмет" в редакции CNN похож на взрывные устройства, которые ранее отправили Хиллари и Биллу Клинтон, Бараку Обаме и Джорджу Соросу.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) 24 октября 2018 г.

Эвакуирована команда CNN.

Отметим, что журналистов CNN начали эвакуировать прямо во время ведения прямого эфира. Этот момент попал на видео. На кадрах ведущая новостей сообщила, что в помещении телеканала сработала пожарная сигнализация. При этом ведущая пообещала о возвращении в эфир.