Вибухівка для телеканалу CNN: відомо, кому був адресований підозрілий пакет

Виявлений 24 жовтня у будівлі Time Warner Center у центрі Манхеттена підозрілий пакет був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління США Джону Бреннану.

Про це повідомляє CNN.

24 канал повідомляв, що у середу до редакції CNN у Нью-Йорку невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей.

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Журналісти CNN з посиланням на представників нью-йоркської поліції сповістили, що підозрілий пакет, у якому під час перевірки на рентген-апараті виявлені дроти і металеві частини, був адресований Бреннану. Він часто виступає на телеканалі.

Image of the package sent to CNN pic.twitter.com/GZwxTX4reP — Jack Posobiec (@JackPosobiec) 24 октября 2018 г.

До слова, вибухові пристрої також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.