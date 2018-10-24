Секретна служба США спростувала, що у Білий дім надіслали бомбу
Секретна служба США заперечує інформацію про те, що в Білий дім була надіслана підозріла посилка, яку згодом перехопили працівники відомства.
Про це Секретна служба США повідомила у Twitter.
24 канал повідомляв, що 24 жовтня до редакції CNN у Нью-Йорку невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій. Повідомлялося, що вибухівку також було відправлено в Білий дім.
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У службі заявили, що інформація про третю перехоплену посилку, адресовану Білому дому, не відповідає дійсності.
На цей момент Секретна служба перехопила дві підозрілі посилки – одну у Нью-Йорку і одну у Вашингтоні. Дані про третю перехоплену посилку, адресовану Білому дому, недостовірні,
– мовиться у повідомленні відомства.