Секретная служба США опровергла, что в Белый дом прислали бомбу

Секретная служба США отрицает информацию о том, что в Белый дом была направлена подозрительная посылка, которую впоследствии перехватили сотрудники ведомства.

О это Секретная служба США сообщила в Twitter.

24 канал сообщал, что 24 октября в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Сообщалось, что взрывчатка также была отправлена в Белый дом.

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В службе заявили, что информация про третью перехваченную посылку, адресованную Белому дому, не соответствует действительности.

На данный момент Секретная служба перехватила две подозрительные посылки – одну в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Данные о третьей перехваченной посылке, адресованной Белому дому, недостоверны,

– говорится в сообщении ведомства.