Взрывчатка для телеканала CNN: известно, кому был адресован подозрительный пакет

Обнаруженный 24 октября в здании Time Warner Center в центре Манхэттена подозрительный пакет был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления США Джону Бреннану.

Об этом сообщает CNN.

24 канал сообщал, что в среду в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей.

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Журналисты CNN со ссылкой на представителей нью-йоркской полиции сообщили, что подозрительный пакет, в котором во время проверки на рентген-аппарате были обнаружены провода и металлические части, был адресован Бреннану. Он часто выступает на телеканале.

Image of the package sent to CNN pic.twitter.com/GZwxTX4reP — Jack Posobiec (@JackPosobiec) 24 октября 2018 г.

К слову, взрывные устройства также нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.