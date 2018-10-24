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      Взрывчатка для телеканала CNN: известно, кому был адресован подозрительный пакет

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      Джон Бреннан
      Джон Бреннан / Svoboda.org

      Обнаруженный 24 октября в здании Time Warner Center в центре Манхэттена подозрительный пакет был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления США Джону Бреннану.

      Об этом сообщает CNN.

      24 канал сообщал, что в среду в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей.

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      Журналисты CNN со ссылкой на представителей нью-йоркской полиции сообщили, что подозрительный пакет, в котором во время проверки на рентген-аппарате были обнаружены провода и металлические части, был адресован Бреннану. Он часто выступает на телеканале.

      К слову, взрывные устройства также нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.

       

      Теги: Новости США Новости политики Посылки с бомбами в США СМИ Оружие Расследования журналисты ЦРУ
      Источник: 24 Канал
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