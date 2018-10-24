Взрывчатка для телеканала CNN: известно, кому был адресован подозрительный пакет
Обнаруженный 24 октября в здании Time Warner Center в центре Манхэттена подозрительный пакет был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления США Джону Бреннану.
Об этом сообщает CNN.
24 канал сообщал, что в среду в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей.
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Журналисты CNN со ссылкой на представителей нью-йоркской полиции сообщили, что подозрительный пакет, в котором во время проверки на рентген-аппарате были обнаружены провода и металлические части, был адресован Бреннану. Он часто выступает на телеканале.
К слову, взрывные устройства также нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.