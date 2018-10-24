У редакції San Diego Tribune знайшли підозрілий пакет: людей евакуювали
У середу, 24 жовтня, у сміттєвому контейнері в редакції американської газети San Diego Tribune (місто Сан-Дієго, штат Каліфорнія) виявили підозрілий пакет.
Про це повідомляє The Hill.
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Будівля, у якій розташована редакція газети, а також офіс сенатора-демократа від Каліфорнії Камали Гарріс, оточені.
Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій і до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.
Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.