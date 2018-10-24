У редакції San Diego Tribune знайшли підозрілий пакет: людей евакуювали

У середу, 24 жовтня, у сміттєвому контейнері в редакції американської газети San Diego Tribune (місто Сан-Дієго, штат Каліфорнія) виявили підозрілий пакет.

Про це повідомляє The Hill.

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Будівля, у якій розташована редакція газети, а також офіс сенатора-демократа від Каліфорнії Камали Гарріс, оточені.

Suspicious pkgs at entrance two building that houses San Diego Union Tribune, senator Kamala Harris, and SDFD. Bomb squad is at scene pic.twitter.com/qKmBRVvMaI — John Gibbins (@JohnGibbinsSDUT) 24 октября 2018 г.

The building of The San Diego Union-Tribune is being evacuated. This is the scene in downtown San Diego per photo of my colleague Abby Hamblin pic.twitter.com/si187rFa4k — ️ Luis Gomez (@RunGomez) 24 октября 2018 г.

The building that houses the San Diego Union-Tribune and Senator Kamala Harris' field office has been evacuated as police investigate a suspicious package https://t.co/5TCHarWeJe pic.twitter.com/VEpgj7h69H — CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.

Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій і до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.



Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.