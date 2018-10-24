В редакции San Diego Tribune нашли подозрительный пакет: людей эвакуировали
В среду, 24 октября, в мусорном контейнере в редакции американской газеты San Diego Tribune (город Сан-Диего, штат Калифорния) обнаружили подозрительный пакет.
Об этом сообщает The Hill.
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Здание, в котором расположена редакция газеты, а также офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, окружены.
Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывное устройство и в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.
Взрывчатки также нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.