В редакции San Diego Tribune нашли подозрительный пакет: людей эвакуировали

В среду, 24 октября, в мусорном контейнере в редакции американской газеты San Diego Tribune (город Сан-Диего, штат Калифорния) обнаружили подозрительный пакет.

Об этом сообщает The Hill.

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Здание, в котором расположена редакция газеты, а также офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, окружены.

Suspicious pkgs at entrance two building that houses San Diego Union Tribune, senator Kamala Harris, and SDFD. Bomb squad is at scene pic.twitter.com/qKmBRVvMaI — John Gibbins (@JohnGibbinsSDUT) 24 октября 2018 г.

The building of The San Diego Union-Tribune is being evacuated. This is the scene in downtown San Diego per photo of my colleague Abby Hamblin pic.twitter.com/si187rFa4k — ️ Luis Gomez (@RunGomez) 24 октября 2018 г.

The building that houses the San Diego Union-Tribune and Senator Kamala Harris' field office has been evacuated as police investigate a suspicious package https://t.co/5TCHarWeJe pic.twitter.com/VEpgj7h69H — CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.

Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывное устройство и в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.



Взрывчатки также нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.