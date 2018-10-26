Роберт де Ніро прокоментував посилку з бомбою

Голлівудський режисер та актор Роберт де Ніро вперше прокоментував посилку з бомбою, яку вчора доставили у його офіс.

Про це повідомляє Deadline.

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"Спасибі сміливій і заповзятливій охороні, а також силовикам за те, що захистили нас. Є щось, що сильніше за бомби, і це ваші голоси. Треба голосувати", – наголосив Роберт де Ніро.

24 Канал повідомляв 25 жовтня, що поліція Нью-Йорка виявила підозрілий пакет в офісі Роберта де Ніро.

Голлівудський кіноактор Роберт де Ніро давно вважається суворим противником політики президента США Дональда Трампа. На цьогорічній премії Tony Awards він жорстко розкритикував його у прямому ефірі під час вручення нагород.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків та діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Правоохоронці вже встановили, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа, вибухівка – справжня.