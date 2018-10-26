Роберт де Ниро прокомментировал посылку с бомбой

Голливудский режиссер и актер Роберт де Ниро впервые прокомментировал посылку с бомбой, которую вчера доставили в его офис.

Об этом сообщает Deadline.

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"Спасибо смелой и предприимчивой охране, а также силовикам за то, что защитили нас. Есть нечто, что сильнее бомб, и это ваши голоса. Надо голосовать", – подчеркнул Роберт де Ниро.

24 Канал сообщал 25 октября, что полиция Нью-Йорка обнаружила подозрительный пакет в офисе Роберта де Ниро.

Голливудский киноактер Роберт де Ниро давно считается суровым противником политики президента США Дональда Трампа. На нынешней премии Tony Awards он жестко раскритиковал его в прямом эфире во время вручения наград.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.