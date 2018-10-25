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      Массовая рассылка взрывчатки в США: пакет отправили Роберту де Ниро

      85 Читати новину українською
      Роберт де Ниро
      Роберт де Ниро / www.ar25.org

      Полиция Нью-Йорка обнаружила подозрительный пакет в офисе режиссера Роберта де Ниро.

      Об этом правоохранителям сообщил строитель, который вспомнил о странном пакете, увидев в новостях о серии бомб, разосланных по почте известным американцам, передает NBCnews.

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      Работник позвонил в полицию около 4 утра в четверг – и сообщил, что два дня назад видел подозрительный пакет на улице Гринвич, 375. Необходимости в эвакуации не было, потому что здание было пустым, сказали в полиции.

      Пакет был адресован Де Ниро, который часто критикует президента США Дональда Трампа.

      К счастью, посылки не дошли до получателей. Их изъяла полиция. А вот аналитики отмечают, что и Байден, и де Ниро критиковали нынешнего президента США Трампа. Американцы встревожены и не понимают мотива таких действий.

      Это может быть любой. Никто не в безопасности. Здесь множество сумасшедших,
      – сказала местная жительница Фран Мара.

      Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.

      Теги: Посылки с бомбами в США Новости США
      Источник: 24 Канал
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