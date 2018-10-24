Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
24 октября Секретная служба США сообщила, что в почтовых отправлениях, адресованных кандидату в президенты и бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и 44-му президенту США Бараку Обаме обнаружили взрывчатку.
Пакет, адресованный Бараку Обаме, был отправлен на адрес его дома в Вашингтоне, а Хиллари Клинтон взрывной "подарок" отправили в ее дом в Чаппакуа, что в пригороде Нью-Йорка.
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По данным секретной службы, взрывные устройства были подобны тому, который 22 октября нашли в доме миллиардера и благотворителя Джорджа Сороса.
Сразу после того, как появилась информация о пакетах Клинтон и Обаме, стало известно, что подобные посылки были отправлены и по другим адресам.
Массовая рассылка пакетов со взрывчаткой в США: карта
Еще одна бомба была обнаружена в почтовой корреспонденции в "Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположена редакция телеканала CNN.
Впоследствии стало известно, что эта посылка назначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, выступающему на CNN в роли политического эксперта.
Часть здания была эвакуирована, телеведущие были вынуждены покидать помещение в прямом эфире.
Полиция подтвердила, что, кроме взрывчатки, в посылке был также неизвестный белый порошок.
Из-за подозрительного свертка был также эвакуирован офис конгрессмена от Демократической партии Дебби Вассерман Шульц во Флориде и здание в Сан-Диего, где расположен офис сенатора Камалы Харрис и редакция газеты San Diego Union-Tribune.
Еще одну посылку перехватили в пункте проверки почты Конгресса США в Мэриленде – она предназначалась конгрессмену Максин Уотерс.
Президент США Дональд Трамп на резонансные новости о пакетах со взрывчаткой отреагировал довольно немногословно.
В полиции Нью-Йорка подтвердили, что у пакетов для Сороса, Клинтон, Обамы и CNN один и тот же отправитель.
Во всех случаях это были самодельные взрывные устройства. Американские СМИ со ссылкой на собственные источники публикуют фото, как выглядела эта взрывчатка.