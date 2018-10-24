Эти акты запугивания мерзкие: Белый дом прокомментировал отправку бомб Клинтонам и Обаме

Белый дом осудил попытки прислать посылки со взрывчатками на адреса Хиллари и Билла Клинтонов и Барака Обамы. Белый дом также пообещал, что виновные будут наказаны.

Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Мы осуждаем попытку осуществления насильственной атаки против (бывшего) президента Обамы, бывшего президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других гражданских лиц", – отмечается в заявлении.

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Эти акты запугивания мерзкие, все, кто в них виновен, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Секретная служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры, чтобы защитить всех, кому угрожают эти трусы,

– добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство.