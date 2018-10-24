Ці акти залякування мерзенні: Білий дім прокоментував надсилання бомб Клінтонам та Обамі

Білий дім засудив спроби надіслати посилки з вибухівками на адреси Гілларі та Білла Клінтонів і Барака Обами. Білий дім також пообіцяв, що винних буде покарано.

Про це мовиться у поширеній заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

"Ми засуджуємо спробу здійснення насильницької атаки проти (колишнього) президента Обами, колишнього президента Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських осіб", – наголошується в заяві.

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Ці акти залякування мерзенні, всі, хто в них винен, будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону. Секретна служба США та інші правоохоронні органи ведуть розслідування і вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб захистити всіх, кому погрожують ці боягузи,

– додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів у Нью-Йорку, знайшли вибуховий пристрій