18:57
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Ці акти залякування мерзенні: Білий дім прокоментував надсилання бомб Клінтонам та Обамі

      351 Читать новость на русском
      Білий дім прокоментував інцидент із бомбами, надісланими Клінтонам та Обамі
      Білий дім прокоментував інцидент із бомбами, надісланими Клінтонам та Обамі / Фото з вільних мереж

      Білий дім засудив спроби надіслати посилки з вибухівками на адреси Гілларі та Білла Клінтонів і Барака Обами. Білий дім також пообіцяв, що винних буде покарано.

      Про це мовиться у поширеній заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

      "Ми засуджуємо спробу здійснення насильницької атаки проти (колишнього) президента Обами, колишнього президента Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських осіб", – наголошується в заяві.

      Читайте також: У Білий дім і редакцію CNN надіслали вибухівки

      Ці акти залякування мерзенні, всі, хто в них винен, будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону. Секретна служба США та інші правоохоронні органи ведуть розслідування і вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб захистити всіх, кому погрожують ці боягузи,
      – додала речниця Білого дому.

      Нагадаємо, раніше у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів у Нью-Йорку, знайшли вибуховий пристрій

       

      Теги: Новини політики Новини США Посилки з бомбами у США Кримінальні новини Зброя Розслідування Барак Обама Гілларі Клінтон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Як велелюдні мітинги у Росії дали старт президентській кампанії 2018 року
       27 березня 2017 , 20:53
      В аеропорті Дамаска стався потужний вибух: відео
       27 квітня 2017 , 08:36
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук