Масова розсилка пакунків з вибухівкою у США: що про це відомо
24 жовтня Секретна служба США повідомила, що в поштових відправленнях, адресованих кандидатові в президенти та колишній першій леді США Гілларі Клінтон та 44-му президентові США Бараку Обамі виявили вибухівку.
Пакунок, адресований Бараку Обамі, був відправлений на адресу його дому у Вашингтоні, а Гілларі Клінтон вибуховий "подарунок" відправили у її будинок в Чаппакуа, що в передмісті Нью-Йорка.
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За даними секретної служби, вибухові пристрої були подібні до того, який 22 жовтня знайшли у будинку мільярдера та благодійника Джорджа Сороса.
Одразу після того, як з'явилась інформація про пакунки Клінтон та Обамі, стало відомо, що подібні посилки були відправлені й за іншими адресами.
Масова розсилка пакунків з вибухівкою у США: карта
Ще одна бомба була виявлена у поштовій кореспонденції в "Тайм-Уорнер-Центр" у Нью-Йорку, де розташована редакція телеканалу CNN.
Згодом стало відомо, що ця посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який виступає на CNN у ролі політичного експерта.
Частину будівлі було евакуйовано, телеведучі були змушені покидати приміщення у прямому ефірі.
Поліція підтвердила, що, окрім вибухівки, у посилці був також невідомий білий порошок.
Через підозрілий пакунок був також евакуйований офіс конгресмена від Демократичної партії Деббі Вассерман Шульц у Флориді і будівля в Сан-Дієго, де розташований офіс сенатора Камали Харріс і редакція газети San Diego Union-Tribune.
Ще одну посилку перехопили в пункті перевірки пошти Конгресу США у Меріленді – вона призначалася конгресмену Максін Уотерс.
Президент США Дональд Трамп на резонансні новини про пакунки з вибухівкою відреагував доволі небагатослівно.
У поліції Нью-Йорка підтвердили, що у пакунків для Сороса, Клінтон, Обами та CNN один і той же відправник.
У всіх випадках це були саморобні вибухові пристрої. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела публікують фото, як виглядала ця вибухівка.