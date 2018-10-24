Масова розсилка пакунків з вибухівкою у США: що про це відомо

24 жовтня Секретна служба США повідомила, що в поштових відправленнях, адресованих кандидатові в президенти та колишній першій леді США Гілларі Клінтон та 44-му президентові США Бараку Обамі виявили вибухівку.

Пакунок, адресований Бараку Обамі, був відправлений на адресу його дому у Вашингтоні, а Гілларі Клінтон вибуховий "подарунок" відправили у її будинок в Чаппакуа, що в передмісті Нью-Йорка.

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За даними секретної служби, вибухові пристрої були подібні до того, який 22 жовтня знайшли у будинку мільярдера та благодійника Джорджа Сороса.

Одразу після того, як з'явилась інформація про пакунки Клінтон та Обамі, стало відомо, що подібні посилки були відправлені й за іншими адресами.



Масова розсилка пакунків з вибухівкою у США: карта

Ще одна бомба була виявлена у поштовій кореспонденції в "Тайм-Уорнер-Центр" у Нью-Йорку, де розташована редакція телеканалу CNN.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) 24 жовтня 2018 р.

Згодом стало відомо, що ця посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який виступає на CNN у ролі політичного експерта.

Image of the package sent to CNN pic.twitter.com/GZwxTX4reP — Jack Posobiec (@JackPosobiec) 24 жовтня 2018 р.

Частину будівлі було евакуйовано, телеведучі були змушені покидати приміщення у прямому ефірі.

Here is the moment that CNN was reporting on the apparent bombing campaign against prominent Democrats, as the fire alarm goes off telling them to evacuate due to a suspected bomb mailed to their own studio. pic.twitter.com/BwKiNqWSj7 — Bobby Lewis (@revrrlewis) 24 жовтня 2018 р.

Поліція підтвердила, що, окрім вибухівки, у посилці був також невідомий білий порошок.

Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ — Jim Acosta (@Acosta) 24 жовтня 2018 р.

Man that’s wild that the CNN bomb had a picture taken before it was safely disarmed pic.twitter.com/ycZnWRvBkv — Pro Bot Washer (@ProBotWasher) 24 жовтня 2018 р.

Через підозрілий пакунок був також евакуйований офіс конгресмена від Демократичної партії Деббі Вассерман Шульц у Флориді і будівля в Сан-Дієго, де розташований офіс сенатора Камали Харріс і редакція газети San Diego Union-Tribune.

Ще одну посилку перехопили в пункті перевірки пошти Конгресу США у Меріленді – вона призначалася конгресмену Максін Уотерс.

Президент США Дональд Трамп на резонансні новини про пакунки з вибухівкою відреагував доволі небагатослівно.

У поліції Нью-Йорка підтвердили, що у пакунків для Сороса, Клінтон, Обами та CNN один і той же відправник.

У всіх випадках це були саморобні вибухові пристрої. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела публікують фото, як виглядала ця вибухівка.