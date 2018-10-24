У посилці в офісі CNN таки знайшли бомбу, а ще конверт з білим порошком: фото

В ході обшуку центрального офісу американського телеканалу CNN, куди надійшла раніше підозріла посилка, у цьому пакунку було знайдено вибуховий пристрій та конверт з білим порошком.

Про це 24 жовтня на прес-конференції заявив начальник поліції Нью-Йорка Джим О'Ніл, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Трамп і Пенс зреагували на відправку бомб до будинків Клінтонів, Обам та в редакцію CNN

Ми таке бачили раніше. Ми бачили і гірше. Нас не залякати, і ми притягнемо до відповідальності цих правопорушників,

– сказав О'Ніл.

Водночас у соцмережах поширюють фото надісланого до офісу CNN пакунку та вибухівки.

Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ — Jim Acosta (@Acosta) 24 октября 2018 г.

Man that’s wild that the CNN bomb had a picture taken before it was safely disarmed pic.twitter.com/ycZnWRvBkv — Pro Bot Washer (@ProBotWasher) 24 октября 2018 г.

Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.



Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.



Окрім того, підозрілий пакунок виявили у сміттєвій урні в редакції газети San Diego Tribune.