У посилці в офісі CNN таки знайшли бомбу, а ще конверт з білим порошком: фото
В ході обшуку центрального офісу американського телеканалу CNN, куди надійшла раніше підозріла посилка, у цьому пакунку було знайдено вибуховий пристрій та конверт з білим порошком.
Про це 24 жовтня на прес-конференції заявив начальник поліції Нью-Йорка Джим О'Ніл, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Ми таке бачили раніше. Ми бачили і гірше. Нас не залякати, і ми притягнемо до відповідальності цих правопорушників,
– сказав О'Ніл.
Водночас у соцмережах поширюють фото надісланого до офісу CNN пакунку та вибухівки.
Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибуховий пристрій до редакції CNN у Нью-Йорку. Будівлю оточили правоохоронці та евакуювали із неї людей. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.
Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.
Окрім того, підозрілий пакунок виявили у сміттєвій урні в редакції газети San Diego Tribune.