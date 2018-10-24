В посылке в офисе CNN действительно нашли бомбу, а еще конверт с белым порошком
В ходе обыска центрального офиса американского телеканала CNN, куда поступила ранее подозрительная посылка, в этом пакете было найдено взрывное устройство и конверт с белым порошком.
Об этом 24 октября на пресс-конференции заявил начальник полиции Нью-Йорка Джим О'Нил, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Мы такое видели раньше. Мы видели и хуже. Нас не запугать, и мы привлечем к ответственности этих правонарушителей,
– сказал О'Нил.
В то же время в соцсетях распространяют фото присланного к офису CNN пакета и взрывчатки.
Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывное устройство в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из нее людей. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.
Взрывчатки также нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.
Кроме того, подозрительный пакет обнаружили в мусорной урне в редакции газеты San Diego Tribune.