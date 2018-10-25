Масова розсилка вибухівки у США: пакунок відправили Роберту де Ніро

Поліція Нью-Йорка виявила підозрілий пакет в офісі режисера Роберта де Ніро.

Про це правоохоронцям повідомив будівельник, який згадав про дивний пакунок, побачивши в новинах по серію бомб, розісланих на пошти відомих американців, передає NBCnews.

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Працівник подзвонив у поліцію близько 4 ранку в четвер – і повідомив, що два дні тому бачив підозрілий пакет на вулиці Гринвіч, 375. Потреби в евакуації не було, бо будівля була порожньою, сказали в поліції.

Пакет було адресовано Де Ніро, який часто критикує президента США Дональда Трампа.

На щастя, посилки не дійшли до отримувачів. Їх вилучила поліція. А ось аналітики зазначають, що і Байден, і де Ніро критикували нинішнього президента США Трампа. Американці стривожені й не розуміють мотиву таких дій.

Це може бути будь-хто. Ніхто не є у безпеці. Тут безліч божевільних,

– сказала місцева мешканка Фран Мара.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків та діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Правоохоронці вже встановили, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа, вибухівка – справжня.