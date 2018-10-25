Почему и откуда отправляли посылки с бомбами чиновникам в США

Часть посылок с бомбами политикам в США, вероятно, была отправлена из американского штата Флорида. Специалисты предполагают, что целью злоумышленников было создание хаоса и запугивания общественности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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"Следователи считают, что некоторые посылки могли прийти из Флориды. В этом штате уже начато расследование. Также следствие изучает причину того, почему ни один из присланных взрывных устройств не сдетонировал", – отмечают на канале.

К слову, в ФБР назвали взрывные устройства "потенциально опасными".

Однако, некоторые специалисты при просмотре фотографий взрывных устройств указывают на то, что у них отсутствует механизм для приведения их в действие. По их мнению, посылки с бомбами были нацелены только на создание хаоса и запугивания общественности, а не несли реальной угрозы, отметили журналисты.