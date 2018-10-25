Чому та звідки відправляли посилки з бомбами посадовцям у США

Частину посилок з бомбами політикам у США, ймовірно, було відправлено з американського штату Флорида. Фахівці припускають, що метою зловмисників було створення хаосу та залякування громадськості.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

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"Слідчі вважають, що деякі пакунки могли прийти з Флориди. У цьому штаті вже розпочато розслідування. Також слідство вивчає причину того, чому жоден із надісланих вибухових пристроїв не здетонував", – зазначають на каналі.

До слова, у ФБР назвали вибухові пристрої "потенційно небезпечними".

Водночас деякі фахівці під час перегляду фотографій вибухових пристроїв вказують на те, що у них є відсутнім механізм для приведення їх у дію. На їхню думку, посилки з бомбами були націленими лише на створення хаосу та залякування громадськості, а не несли реальної загрози, зауважили журналісти.