Масова розсилка пакунків із бомбами у США: аж дві вибухівки відправили Джо Байдену

На адресу колишнього віце-президента США Джо Байдена відправили дві бомби. Пакунки встигли виявити ще у поштовому відділенні.

Про це інформує NBC.

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Зазначається, що підозрілий пакунок відправили на адресу Байдена у місті Вілмінгтон, штат Делавер. На щастя, передачу вдалось перехопити ще у поштовому відділенні.

У пакунку виявили бомбу. Пізніше виявили ще один вибуховий пристрій.

Представники Джо Байдена звернулися до ФБР із вимогою розслідувати справу.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків та діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Правоохоронці вже встановили, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа, вибухівка – справжня.