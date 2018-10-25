Ще одну бомбу у США надіслали конгресмену від демократів

Американській конгресвумен Максін Вотерс були надіслані 2 пакети, зовні схожі на ті, які були відправлені іншим представникам Демократичної партії США. Цю інформацію підтвердили в ФБР.

Про це повідомляє CNN.

На додаток до 5 пакетів, згаданих у нашій попередній заяві, ми тепер підтвердили 2 додаткових пакета, обидва адресовані представниці Максін Вотерс, які схожі за зовнішнім виглядом,

– заявили в ФБР.

Читайте також: Масова розсилка пакунків з вибухівкою у США: що про це відомо

Зазначимо, що окремий пакет, адресований конгресвумен, був попередньо перехоплений у сортувальному відділі пошти Конгресу за межами Вашингтона.

Згодом представниця Бюро алкоголю, тютюну і вибухових речовин Джинджер Колбрун сказала, що другий пакет, адресований Вотерс, був знайдений на пошті у Лос-Анджелесі.

За словами Колбрун, пакет відповідає опису тих, які були відправлені CNN та представникам Демократичної партії.

Нагадаємо, 24 жовтня невідомі надіслали поштою вибухівку до редакції CNN у Нью-Йорку. Повідомлялось також, що вибухівку було надіслано і до Білого дому, проте цю інформацію згодом спростували спецслужби США.



Вибухівки також знайшли у пошті, відправленій у дім Гілларі та Білла Клінтонів, та в офіс Барака Обами.