Еще одну бомбу в США прислали конгрессмену от демократов

Американской конгрессвумен Максин Уотерс были отправлены 2 пакета, внешне похожие на те, которые были отправлены другим представителям Демократической партии США. Эту информацию подтвердили в ФБР.

Об этом сообщает CNN.

В дополнение к 5 пакетам, упомянутых в нашем предыдущем заявлении, мы теперь подтвердили 2 дополнительных пакета, оба адресованы представительнице Максин Уотерс, которые похожи по внешнему виду,

– заявили в ФБР.

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Отметим, что отдельный пакет, адресованный конгрессвумен, был предварительно перехвачен в сортировочном отделе почты Конгресса за пределами Вашингтона.

Впоследствии представитель Бюро алкоголя, табака и взрывчатых веществ Джинджер Колбрун сказала, что второй пакет, адресованный Уотерс, был найден на почте в Лос-Анджелесе.

По словам Колбрун, пакет соответствует описанию тех, которые были отправлены CNN и представителям Демократической партии.

Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывчатку в редакцию CNN в Нью-Йорке. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.



Взрывчатки нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.