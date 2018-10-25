22:51
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Еще одну бомбу в США прислали конгрессмену от демократов

      80 Читати новину українською
      Максин Уотерс прислали взрывчатку
      Максин Уотерс прислали взрывчатку / Dailywire.com

      Американской конгрессвумен Максин Уотерс были отправлены 2 пакета, внешне похожие на те, которые были отправлены другим представителям Демократической партии США. Эту информацию подтвердили в ФБР.

      Об этом сообщает CNN.

      В дополнение к 5 пакетам, упомянутых в нашем предыдущем заявлении, мы теперь подтвердили 2 дополнительных пакета, оба адресованы представительнице Максин Уотерс, которые похожи по внешнему виду,
      – заявили в ФБР.

      Читайте также: Массовая рассылка пакетов со взрывчаткой в США: что об этом известно

      Отметим, что отдельный пакет, адресованный конгрессвумен, был предварительно перехвачен в сортировочном отделе почты Конгресса за пределами Вашингтона.

      Впоследствии представитель Бюро алкоголя, табака и взрывчатых веществ Джинджер Колбрун сказала, что второй пакет, адресованный Уотерс, был найден на почте в Лос-Анджелесе.

      По словам Колбрун, пакет соответствует описанию тех, которые были отправлены CNN и представителям Демократической партии.

      Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывчатку в редакцию CNN в Нью-Йорке. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.

      Взрывчатки нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.

      МАССОВАЯ РАССЫЛКА БОМБ В США: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости политики Новости США Посылки с бомбами в США Расследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук