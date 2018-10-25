Масова розсилка вибухівки у США: Трамп висловився про політичне насилля

Очільник Білого дому Дональд Трамп провів нараду з керівництвом силових структур і наголосив, що у США немає місця для політичного наильства.

Про це передає Голос Америки.

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Дональд Трамп прокоментував виявлення в Нью-Йорку посилок з бомбами.

Ми гранично розлючені, засмучені і незадоволені подіями, свідками яких стали сьогодні вранці,

– сказав президент США.

Він пообіцяв, що його адміністрація задіє всі ресурси для проведення розслідування та притягнення до відповідальності злочинців, які скоїли "ці огидні дії".

Трамп додав, що провів з цього приводу нараду з керівництвом ФБР, Мін'юсту, МВС і Секретної служби США.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків та діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Правоохоронці вже встановили, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа, вибухівка – справжня.