Массовая рассылка взрывчатки в США: Трамп высказался о политическом насилии

Глава Белого дома Дональд Трамп провел совещание с руководством силовых структур и подчеркнул, что в США нет места для политического насилия.

Об этом передает Голос Америки.

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Дональд Трамп прокомментировал обнаружение в Нью-Йорке посылок с бомбами.

Мы предельно обозлены, расстроены и недовольны событиями, свидетелями которых стали сегодня утром,

– сказал президент США.

Он пообещал, что его администрация задействует все ресурсы для проведения расследования и привлечения к ответственности преступников, которые совершили "эти отвратительные действия".

Трамп добавил, что провел по этому поводу совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.