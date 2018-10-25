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      Массовая рассылка взрывчатки в США: Трамп высказался о политическом насилии

      51 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Глава Белого дома Дональд Трамп провел совещание с руководством силовых структур и подчеркнул, что в США нет места для политического насилия.

      Об этом передает Голос Америки.

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      Дональд Трамп прокомментировал обнаружение в Нью-Йорке посылок с бомбами.

      Мы предельно обозлены, расстроены и недовольны событиями, свидетелями которых стали сегодня утром,
      – сказал президент США.

      Он пообещал, что его администрация задействует все ресурсы для проведения расследования и привлечения к ответственности преступников, которые совершили "эти отвратительные действия".

      Трамп добавил, что провел по этому поводу совещание с руководством ФБР, Минюста, МВД и Секретной службы США.

      Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Правоохранители уже установили, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо, взрывчатка настоящая.

      Теги: Посылки с бомбами в США Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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