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      Спроба теракту чи просто залякування: високопосадовці США масово отримують посилки з вибухівкою

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      Шість посилок з вибухонебезпечним начинням відправили для високопосадовців США. Протягом кількох днів такі "подарунки" з саморобною вибухівкою знаходили у поштовому ящику Барака Обами, Гілларі Клінтон, Джорджа Сороса та інших.

      Секретна служба США розпочала розслідування.

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      А губернатор Нью-Йорка вже заявив, що відправник бомб має політичні мотиви.

      Фото бомби
      Фото бомби

      Це – фото однієї з бомб, якими намагались залякати американських високопосадовців. Його оприлюднив американський журналіст Джио Бенітес у Twitter.

      Все почалося у вівторок: невідомі надіслали лист з вибухівкою до будинку відомого фінансиста Джорджа Сороса. На щастя, співробітник резиденції вчасно помітив підозрілий пакунок та викликав поліцію.

      Офіцери поліції діяли оперативно, усунули загрозу та надали інформацію відповідним органам для подальшого розслідування,
      – сказав начальник поліції Бедфорда Мелвін Паділла.

      24 жовтня у Штатах ледь не щогодини з`являлися повідомлення про нову вибухонебезпечну загрозу. Схожі "сюрпризи" надіслали до будинку Гілларі та Білла Клінтонів, офісу колишнього президента США Барака Обами та навіть до військових об`єктів.

      Підозрілі пакунки були надіслані до мого будинку, а також багатьох політичних та медіа установ. Ви цікавились, чи я та моя сім’я в безпеці – я дуже вдячна за турботу, з нами все добре завдяки Секретній Службі США, які виявили вибуховий пристрій,
      – відповіла екс-кандидат у президенти Гілларі Клінтон.

      А у Нью-Йорку поліції довелося евакуювати людей з будівлі Тайм-Уорнер-центру, де розташований офіс CNN. Спецоперація відбулася саме посеред ефіру. Журналісти сповістили, що підозрілий пакет із саморобною вибухівкою та білим порошком був адресований Джону Бреннану, колишньому директору ЦРУ. На щастя, правоохоронці оперативно зреагували на всі інциденти й ніхто не постраждав.

      Не залишили поза увагою ці інциденти і в Білому Домі. "Ми засуджуємо ці акти залякування. Секретна служба та інші правоохоронці вже ведуть розслідування. Всі винуватці будуть притягнуті до відповідальності згідно з законом", – заявила прес-секретарка Білого Дому Сара Сандрес.

      Не забарився з коментарем і діючий президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп.

      Зараз американці повинні об`єднатися. Пам`ятайте, актам політичної жорстокості немає місця в Сполучених Штатах Америки,
      – наголосив Трамп.

      хроніка подій
      Теги: Новини політики Посилки з бомбами у США Новини США Дональд Трамп Зброя Розслідування Гілларі Клінтон Барак Обама
      Джерело: 24 канал
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